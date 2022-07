नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के सिंगल यूज प्‍लास्टिक पर रोक के फैसले पर नॉर्वे (Norway) और डेनमार्क (Denmark) देशों ने शुक्रवार को अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्‍होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सिंगल यूज प्‍लास्टिक ( एसयूपी) उत्‍पादों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का स्‍वागत किया है. भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्‍वेन ने प्रतिबंध की सराहना करते हुए कहा कि पीएम मोदी का यह निर्णय, पृथ्‍वी के लिए महान उपहार है. वहीं नॉर्वे के प्रभारी डी’एफ़ेयर, मार्टीन आमदल बॉथेम ने कहा कि प्रतिबंध से प्लास्टिक की मात्रा कम हो जाएगी.

समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि बॉथेम ने कहा कि पीएम मोदी का बहुत-बहुत धन्‍यवाद. इस प्रतिबंध से प्‍लास्टिक की मात्रा कम होगी. अभी इस खतरनाक प्‍लास्टिक से लैंडफिल और महासागरों में प्रदूषण बढ़ रहा था. इससे पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी क्‍योंकि प्‍लास्टिक समुद्री जीवों के लिए बड़ा खतरा बन गया है. यह प्रतिबंध का फैसला स्‍वागत योग्‍य है. इस प्‍लास्टिक को अब समुद्र से वापस निकालने की जरूरत भी है. इसे जमाकर रीसाइकल करना चाहिए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके. यह प्‍लास्टिक पूरी दुनिया के लिए बड़ी समस्‍या है. हम हवा साझा करते हैं और हम समुद्र भी साझा करते हैं, ऐसे में यह एक वैश्विक समस्या है. नॉर्वे के प्रभारी डी’एफ़ेयर, मार्टीन आमदल बॉथेम ने कहा कि इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि भारत एसयूपी पर प्रतिबंध लगाने के अपने प्रयास में सफल हो.

I think it is a great idea. India is moving fast. And what India contributes by banning single-use plastic is a great gift to this planet. So, I congratulate India: Freddy Svane, Denmark’s Ambassador to India pic.twitter.com/c9xEfXQ1t9

