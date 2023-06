नई दिल्ली. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कनाडा में भारत की पूर्व और दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के जश्न की खबरों पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा कि यह दोनों के रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है. उन्होंने गुरुवार को मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर विदेश मंत्रालय की स्पेशल ब्रीफिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ा मुद्दा शामिल है… स्पष्ट रूप से, हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि वोट बैंक की राजनीति की जरूरतों के अलावा कोई ऐसा क्यों करेगा…’

विदेश मंत्री ने आगे कहा, ‘मुझे लगता है कि एक बड़ा अंतर्निहित मुद्दा है. उस स्थान के बारे में जो अलगाववादियों, चरमपंथियों, हिंसा की वकालत करने वाले लोगों को दिया जाता है. मुझे लगता है कि यह दोनों देशों के संबंधों के लिए अच्छा नहीं है, कनाडा के लिए सही नहीं है.’

