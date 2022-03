अब ट्रेन के इंतजार में नहीं होंगे बोर, इस रेलवे स्टेशन पर शुरू हुआ गेमिंग जोन

बेंगलुरू: कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन समय पर नहीं पहुंचती है और हमें घंटों रेलवे स्टेशन पर इंतजार करना पड़ता है. स्टेशन पर यूं ही बैठे-बैठे ट्रेन का इंतजार करते-करते लोग बोर हो जाते हैं. मगर अब आप बोर नहीं होंगे क्योंकि भारतीय रेलवे अब अपने स्टेशनों पर गेमिंग जोन खोल रहा है. जी हां, देश में अपनी तरह का पहला गेमिंग जोन केएसआर बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन (First Gaming Zone at KSR Bengaluru City) पर खुल गया है, जिसका उद्घाटन 24 मार्च को एसडब्ल्यूआर बेंगलुरु के मंडल रेल प्रबंधक श्याम सिंह ने किया.

इस गेमिंग जोन को भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (Indian Railway Station Development Corporation) ने खोला है, जिसका नाम गैमिनाजी केएसआर (Gamineazy KSR) रखा गया है. खबरों के मुताबिक, इसे गेमिंग जोन को 10 साल पुरानी गेमिंग कंपनी गैमिनाजी एंटरटेनमेंट ने डेवलप किया है, जिसे आईआईएम-अहमदाबाद के पूर्व छात्र नवीन राजेंद्रन और उनकी बहन नमिता चलाती हैं.

कई तरह के हैं गेम

एसडब्ल्यूआर के एक अधिकारी ने कहा कि केंद्र में कई तरह के गेम हैं, जिसे लोग अपनी पसंद के मुताबिक खेल सकते हैं. बच्चों के साथ बड़ों को ध्यान में भी रखकर गेम को डिजाइन किया गया है. कंसोल गेमिंग, मोशन गेमिंग, रेसिंग कॉकपिट, वर्जुअल रियलिटी गेम और वर्चुअल टूर जैसे गेम शामिल हैं.

A high-tech VR Gaming, VR tours at KSR #Bengaluru introduced in collaboration with Gamineazy. Now, you can enjoy cool VR and exciting #games while you wait for your train to arrive! Tickets from start Rs. 30 #gaming #innovation https://t.co/HWXaTjILus pic.twitter.com/6YgkOX1ogQ

— South Western Railway (@SWRRLY) March 24, 2022