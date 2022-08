सिसोदिया को भारत रत्न देने के कमेंट पर BJP नेता बोले-अपने लिए नोबेल मांग लें केजरीवाल

नई दिल्ली. अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) द्वारा उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए भारत रत्न (Bharat Ratna) की मांग के कुछ घंटों बाद, एक भाजपा नेता ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख पर एक बड़ा कटाक्ष किया है. घंटों बाद बीजेपी नेता बीएल संतोष ने दिल्ली के सीएम की टिप्पणी के जवाब में नोबेल पुरस्कार का जिक्र किया. दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई जांच तेज होने के बीच दोनों पार्टियों के नेता एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं.

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मामले में देशव्यापी तलाशी के तहत सीबीआई के अधिकारी सिसोदिया के आवास पर पहुंचने के कुछ दिनों बाद सोमवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने एक बड़ा दावा किया कि भाजपा उनके वफादारी बदलने के लिए उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है. मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री पद ऑफर किया है. उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर उनके खिलाफ चल रहे सारे केस बंद करवा दिए जाएंगे. सिसोदिया के इस आरोप को भाजपा ने तुरंत खारिज कर दिया.

दिल्ली के सीएम केजरीवाल के साथ सिसोदिया बाद में गुजरात पहुंचे जहां उन्होंने कहा कि वह पदों के लिए राजनीति में नहीं आए हैं. उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी मेरे गुरु हैं और मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा. एक सवाल के जवाब में दिल्ली के सीएम ने कहा वह राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए भारत रत्न के हकदार हैं. इसके बजाय भाजपा सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं.

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने कटाक्ष करते हुए लिखा सत्येंद्र जैन के लिए पद्म विभूषण… मनीष सिसोदिया के लिए भारत रत्न…. खुद के लिए अगला नोबेल पुरस्कार… अच्छा जा रहे हो अराजकतावादी पार्टी.

‘ Padma Vibhushan ‘ for Satyendra Jain … Bharath Ratna for Manish Sisodia …. Next Noble Prize for himself ….. Great going anarchist party @AamAadmiParty

— B L Santhosh (@blsanthosh) August 22, 2022