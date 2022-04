NTAGI चीफ डॉ. एनके अरोड़ा बोले- 'Covid-19 के नए वेरिएंट्स आते रहेंगे, इससे घबराने की जरूरत नहीं'

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के एन XE वेरिएंट को लेकर दुनियाभर में बढ़ी हलचल के बीच टीकाकरण पर भारत के राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (NTAGI) के प्रमुख डॉ. एनके अरोड़ा ने राहत भरी बात कही है. उन्होंने देशवासियों से परेशान नहीं होने की अपील की है. डॉ. एनके अरोड़ा के मुताबिक कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट, इस वायरस के कई अन्य नए वेरिएंट्स को बढ़ावा दे रहा है. इनमें से X सीरीज के वेरिएंट्स शामिल हैं, जैसे ब्रिटेन से निकला XE स्ट्रेन. लेकिन इनमें से कोई भी गंभीर संकट पैदा करने वाला नहीं है.

डॉ. एनके अरोड़ा ने कहा, ‘कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट इसके कई नए रूपों को जन्म दे रहा है. जैसे X सीरीज के वेरिएंट, जिनमें से एक XE स्ट्रेन है. कोरोना वायरस के नए वेरिएंट आते रहेंगे. घबराने की कोई बात नहीं है. फिलहाल जो आंकड़े मिल रहे हैं, उसके मुताबिक भारत में यह बहुत तेजी से फैलता नहीं दिख रहा है.’ डब्ल्यूएचओ ने XE स्ट्रेन को ओमिक्रॉन वेरिएंट के BA.1 और BA.2 स्ट्रेन से निकला हुआ बताया है. डब्ल्यूएचओ के मुताबिक कोरोना वायरस का नया XE स्ट्रेन, ओमिक्रॉन से 10 प्रतिशत ज्यादा संक्रामक है.

Omicron giving rise to many new variants. It is of X series like XE & others. These variants will keep on occurring. Nothing to panic about… At the moment from Indian data it doesn’t show a very rapid spread: NK Arora, Chairman, Covid working group NTAGI pic.twitter.com/fu5E3QmdoJ

