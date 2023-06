भुवनेश्वर. ओडिशा के बालासोर में हुई भीषण रेल दुर्घटना के बाद गायब कर्मचारियों की खबरों का रेलवे ने खंडन किया है. दरअसल सीबीआई जांच आदेश के बाद जेई आमिर खान के फरार होने की खबर आई थी, जिसे रेलवे ने बिल्कुल गलत बताया है. दक्षिण पूर्व रेलवे के सीपीआरओ आदित्य कुमार चौधरी ने इस खबर को खारिज करते हुए कहा, ‘कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहनागा का स्टाफ कर्मचारी फरार और मिसिंग है. यह तथ्यात्मक रूप से गलत है. पूरा स्टाफ मौजूद है और पूछताछ के लिए जांच एजेंसी सीबीआई के सामने पेश हो रहा है.’

दक्षिण पूर्व रेलवे के सीपीआरओ आदित्य कुमार ने स्पष्ट किया है कि सभी कर्मचारी सीबीआई और सीआरएस जांच का हिस्सा हैं. कोई भी कर्मचारी गायब या फरार नहीं है. इसको लेकर मीडिया में आई खबरें भ्रामक हैं.

CPRO South Eastern Railway (Balasore Train accident) rejects Media reports that one of staff is missing, absconding; clarifies all staff are part of CBI and CRS enquiry. None of the staff are missing or absconding. pic.twitter.com/ptJcH2S1NC

