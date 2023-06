नई दिल्ली. ओडिशा के बालासोर जिले में बहानागा रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार की शाम को यात्री ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां पटरी (Coromandel Mishap) से उतर गई. ओडिशा के मुख्‍य सचिव पीके जेना के मुताबिक, इस हादसे में 233 लोगों की मौत हो गई है और हादसे में 900 से अधिक लोग घायल हुए हैं. साथ ही ट्रेन में कई यात्रियों के फंसे होने की आशंका है. वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (Naveen Patnaik) ने एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है.

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार सूचना और जनसंपर्क विभाग, ओडिशा ने एक बयान में कहा कि ‘2 जून 2023 को बालासोर के बहानागा में हुए दुखद रेल हादसे के मद्देनजर, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक दिन के राजकीय शोक का आदेश दिया है और इसलिए पूरे राज्य में 3 जून को कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा.’ बता दें कि बहानागा स्टेशन के पास पास हावड़ा एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर से ये हादसा हुआ. टक्कर इतनी भयानक थी कि यात्रियों को ले जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस (12841) के 10 से 12 डिब्बे बेपटरी हो गए.

#WATCH | Morning visuals from the site in Odisha’s Balasore district where two passenger trains and one goods train met with an accident yesterday

Rescue operations underway pic.twitter.com/gBn45RzncG

— ANI (@ANI) June 3, 2023