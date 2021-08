टोक्यो. भारतीय पुरुष हॉकी टीम (Indian Mens Hockey Team) ने टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में इतिहास रच दिया है. टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में मेडल हासिल किया है. शुक्रवार को ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेले गए मुकाबले में भारतीय शेरों ने जर्मनी को 5-4 से हरा दिया. इस जीत पर ओडिशा (Odisha) के मुख्‍यमंत्री नवीन पटनायक (Naveen Patnaik) ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है. पटनायक ने ट्वीट करते हुए लिखा, ’41 साल के लंबे समय के बाद हॉकी के जरिए ओलंपिक में पदक दिलाने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई.’

ओडिशा के मुख्‍यमंत्री ने लिखा, ‘टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की ऐतिहासिक जीत खिलाड़ियों को आगे प्रेरित करेगी. भविष्य के लिए शुभकामनाएं.’ यह ओवरऑल ओलंपिक इतिहास में हॉकी में भारत का 12वां मेडल है. मैच में एक समय भारतीय टीम 1-3 से पीछे थी. इसके बाद टीम ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला जीत लिया.

Brilliant in Blue. Congratulations Indian Men’s Hockey Team on the spectacular victory to give us an Olympic medal after 41 long years. This historic win at #Tokyo2020 will inspire generation of sportspersons. All the very best for the future: Odisha CM Naveen Patnaik pic.twitter.com/9rVG5mmFMS

