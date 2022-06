अबू धाबी: पोप से मुलाकात को लेकर हुए विवाद के बाद शेख जायद मस्जिद पहुंचे नवीन पटनायक

भुवनेश्वर. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक दुबई में संभावित निवेशकों के साथ होने वाली बैठक से पहले अबू धाबी में शेख जायद मस्जिद पहुंचे. पटनायक 11 दिन की विदेश यात्रा पर हैं. 22 जून को उन्होंने वैटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी, जिस पर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सवाल उठाए हैं.

पटनायक ने मस्जिद जाने का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, ‘अबू धाबी की शेख जायद मस्जिद का गुंबद मुगल वास्तुकला से प्रेरित भव्य नक्काशी का प्रतीक है. मुझे बताया गया है कि इसके लिए कारीगर और संगमरमर भी राजस्थान के मकराना गांव से आए थे. थोड़ा सा भारत, हर जगह.’

The marble dome of #SheikhZayedMosque, Abu Dhabi is an epitome of magnificence with intricate inlay work inspired by Moghul architecture. I am told, the artisans & the marbles also came from Makrana village of Rajasthan.

A bit of India, everywhere. pic.twitter.com/qHWZpaFlgU

— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) June 27, 2022