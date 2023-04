झरिगांव (ओडिशा): सोशल मीडिया पर आए द‍िन कोई न कोई ऐसा वी‍ड‍ियो वायरल ( Video Viral) होता रहता है जो खूब सुर्ख‍ियां बटोरता है. कई बार ऐसे वीड‍ियो भी सामने आते हैं जो लोगों को अंदर तक झकझोर देते हैं. ताजा मामला ओड‍िशा (Odisha) के झर‍िगांव इलाके के नबरंगपुर गांव की एक 70 वर्षीय बुजुर्ग मह‍िला सूर्या हर‍िजन का सामने आया है. बुजुर्ग मह‍िला का वायरल वीडिया सोशल मीड‍िया पर चर्चा का व‍िषय बन गया है. दरअसल, बुजुर्ग मह‍िला (Senior Citizen) अपनी पेंशन (Pension) लेने के ल‍िए कुर्सी के सहारे बैंक जा रही हैं. इस तरह का दावा वायरल वीड‍ियो में क‍िया जा रहा है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताब‍िक ओडिशा के नबरंगपुर की एक 70 वर्षीय महिला बैंक से अपनी पेंशन लेने के लिए कई किलोमीटर तक नंगे पैर कुर्सी के सहारे चलकर जाती हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक, इस बुजुर्ग महिला की कुर्सी टूटी हुई है. चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है. उसमें भी वह नंगे पांव चलती देखी जा सकती हैं. घटना 17 अप्रैल की बताई जा रही है.

इस बीच देखा जाए तो देशभर में भीषण गर्मी पड़ रही है. इंसान और जानवर सभी इस गर्मी में हलकान हैं. लेक‍िन ऐसे वक्‍त में बुजुर्ग मह‍िला च‍िलचिलाती गर्मी की परवाह क‍िए ब‍िना नंगे पैर कई क‍िलीमीटर तक पैदल चलकर बैंक तक जाती हैं, जो वाकई हैरान करने वाला है. ऐसे में नंगे पैर चलना कितना मुश्किल होगा, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है.

#WATCH | A senior citizen, Surya Harijan walks many kilometers barefoot with the support of a broken chair to reach a bank to collect her pension in Odisha’s Jharigaon

SBI manager Jharigaon branch says, “Her fingers are broken, so she is facing trouble withdrawing money. We’ll… pic.twitter.com/Hf9exSd0F0

— ANI (@ANI) April 20, 2023