ओडिशा के मंत्री नब दास को गोली मारने वाले ASI को कैसे पुलिस ने किया गिरफ्तार, सामने आया VIDEO

भुवनेश्वर. ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में एक सहायक पुलिस उपनिरीक्षक (एएसआई) गोपाल दास ने रविवार को राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नब किशोर दास (Nab Kishore Das) को गोली मार दी. दास पर गोली चलाने के बाद, बीजू जनता दल (Biju Janta Dal) के समर्थकों ने एएसआई पर हमला करने की कोशिश की हालांकि सहायक पुलिस उप-निरीक्षक (एएसआई) गोपाल दास को पुलिसकर्मियों ने हिरासत में ले लिया. घटना के एक वीडियो (Attack Video) में बीजू जनता दल का एक समर्थक रिवाल्वर के साथ दिखाई दिया, जिसे उसने एएसआई गोपाल दास से छीन लिया था. बाद में पुलिस ने रिवॉल्वर को अपने कब्जे में ले लिया.

इंस्पेक्टर जनरल दीपक कुमार, उत्तर ने कहा कि सहायक पुलिस उप-निरीक्षक (एएसआई) गोपाल दास ने अपनी सर्विस गन से मंत्री को गोली मार दी. उन्होंने कहा, “गोलीबारी के बाद, आरोपी ने स्थानीय आईआईसी प्रद्युम्न स्वैन को गोली मारने की कोशिश की. लेकिन वह बाल-बाल बच गए.” दास को गोली लगने के बाद भुवनेश्वर के अपोलो अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. दास के सीने में दो गोलियां लगी थीं.

Visuals of Odisha Police busted the accused Police ASI Gopal Das who fired on State health minister Naba Das.@Bharat24Liv pic.twitter.com/9dnBjFXwlc

— Satish Kumar Dash🇮🇳 (@JournoSatish) January 29, 2023