ग़रीबों का 1 रु. में इलाज कर रहे हैं ये डॉक्टर, ऑफिस के बाद रोज क्लिनिक में देते हैं सेवा

One Rupe Clinic Service : सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा होने के बावजूद भारत जैसे देश में हर साल कई गरीब लोग सही और उचित इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं. आज के दौर में पांच सितारा अस्पतालों (Private Hospital) की कोई कमी नहीं है, जहां बेहतरीन सुविधाएं मौजूद हैं, जहां हर तरह का इलाज होता है. इन अस्पतालों में गरीब मरीजों का इलाज तो महज एक ख्वाब ही है. देश में ऐसे डॉक्टर्स (Doctors) की कमी नहीं है, जो अपना क्लिनक चलाते हैं, मगर इनकी फीस इतनी अधिक होती है कि गरीब तबका उन डॉक्टर्स से इलाज करवाने के बारे में सोच भी नहीं सकता. मगर कुछ चिकित्सक ऐसे हैं, जो अपने कर्तव्य को समझते हैं. और आर्थिक तौर से कमजोर मरीजों का इलाज मुफ्त में भी करते हैं. ऐसे ही एक डॉक्टर हैं ओडिशा के संबलपुर जिले के रहने वाले डॉ. शंकर रामचंदानी (Dr. Shankar Ramchandani).

फरवरी 2021में खोला था ‘One Rupee Clinic’

एक साल पहले, फरवरी 2021 में डॉ. शंकर रामचंदानी ने संबलपुर के बुर्ला क्षेत्र (Burla) में ‘एक रुपये’ क्लिनिक (One Rupee Clinic) खोला था. अब बीते शनिवार को इस क्लिनिक के एक वर्ष पूरे होने पर उन्होंने ‘एक रुपये’ दवा सेवा (One Rupee Medicine)शुरू की है. इस सेवा के तहत उनके पास आने वाले मरीजों को मात्र एक रुपये में दवा दी जाएगी.

Odisha: A doctor opens a ‘One Rupee Clinic’ in Sambalpur district’s Burla to treat the poor.

“Saw how people struggled to get medical aid amid COVID crisis & I wanted to help beyond my duty hr. I charge Re 1 so they don’t feel they’re availing free service,” says Dr Ramchandani pic.twitter.com/b0ZJTEcdoI

— ANI (@ANI) February 15, 2021