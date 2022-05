ओडिशा: बच्चे को पीठ पर बांध सड़क पर झाडू लगाती सफाईकर्मी का VIDEO वायरल, इंटरनेट पर यूं मिली तारीफ

नई दिल्ली. एक महिला को घर और बच्चों के साथ-साथ अपने काम को करते हुए कई चीजों से गुजरना पड़ता है. प्रधानमंत्रियों से लेकर नौकरशाहों तक, महिलाओं को अपने बच्चों को कार्यालय ले जाते हुए देखा गया है. उनकी मल्टी-टास्किंग कोशिशों की कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी सराहना की है. अब, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ओडिशा में एक सफाई कर्मचारी अपने बच्चे को पीठ पर बिठाए हुए सड़क की सफाई करती दिखाई दे रही है.

इस वीडियो को न्यूज एजेंसी एएनआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसके मुताबिक इस महिला सफाई कर्मचारी का नाम लक्ष्मी मुखी है, जो मयूरभंज में सड़क पर सफाई का काम करती है. सफाई कर्मचारी ने एएनआई को बताया, “मैं पिछले 10 वर्षों से बारीपदा नगर पालिका में काम कर रही हूं. मैं अपने घर में अकेली हूं, इसलिए मुझे अपने बच्चे को अपनी पीठ पर लेकर काम करना होता है. यह मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है, बल्कि यह मेरा कर्तव्य है.”

#WATCH | Odisha: A lady sweeper, Laxmi cleans the road in Mayurbhanj district with her baby tied to her back. pic.twitter.com/g7rs3YMlFn

— ANI (@ANI) May 29, 2022