बालासोर. ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुई घातक दुर्घटना के बाद सोमवार से यहां ट्रेनों की आवाजाही फिर शुरू हो गई है. इसी क्रम में वहां से हावड़ा-पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस भी गुजरी. आमतौर पर स्पीड में दौड़ने वाली वंदे भारत यहां से गुजरने के दौरान काफी धीमी गति से चलती नजर आई. हादसे के 51 घंटे के भीतर भारतीय रेलवे ने प्रभावित पटरियों पर ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू कर दी है.

अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा के बालासोर में दुर्घटना प्रभावित खंड से भीषण दुर्घटना के 51 घंटे बाद रविवार को रात करीब 10 बजकर 40 मिनट पर पहली ट्रेन रवाना हुई. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उस मालगाड़ी को रवाना किया और इस दौरान कई मीडियाकर्मी तथा रेलवे अधिकारी भी वहां मौजूद रहे.

#WATCH | Howrah – Puri Vande Bharat Express crosses from Odisha’s Balasore where the deadly #TrainAccident took place on June 2.

Indian Railways resumed train movement on the affected tracks within 51 hours of the accident. pic.twitter.com/myosAUgC4H

