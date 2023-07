नई दिल्‍ली. डिब्रूगढ़-कन्‍याकुमारी विवेक एक्‍सप्रेस ट्रेन में से धुआं निकलने की घटना से मंगलवार को उसमें सवार पैसेंजर्स के बीच हड़कंप मच गया. यह घटना ओडिशा के ब्रह्मपुर स्टेशन के नजदीक सामने आई. ट्रेन को रुकवाने के बाद सभी सवारी उसमें से बाहर निकल आई. ट्रेन में ही मौजूद अग्निशमन यंत्रों से धुएं पर काबू पाया गया. रेलवे अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि ब्रेक बाइंडिंग के कारण एक कोच के पहिये में बोरा फंस जाने से यह घटना घटी. आग बुझाने के बाद बोरे को वहां से हटा दिया गया.

रेलवे अधिकारी बसंत कुमार सत्‍पथी ने इस पूरे घटनाक्रम पर कहा, ‘किसी दुर्घटना के कारण ट्रेन से धुंआ नहीं निकल रहा था. ब्रेक काइंडिंग के कारण बोरा रेलवे कोच के टायर में फंस गया था. हमनें इस बोरे को हटा दिया है. धुएं को भी काबू में कर लिया गया है. इस घटना के चलते ट्रेन 15 से 30 मिनट तक रुकी रही. ब्रह्मपुर स्टेशन पर ट्रेन की अच्‍छी तरह से जांच की गई.’

#WATCH | Smoke witnessed in one of the coaches of Dibrugarh-Kanyakumari Vivek Express near Odisha’s Brahmapur Station due to brake binding as a sack got stuck in the wheel of a coach

“The smoke was not due to any mishap but brake binding as a sack had got stuck in a wheel of a… pic.twitter.com/MUSoIoS1lp

— ANI (@ANI) July 11, 2023