बालासोर. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने शनिवार को ओडिशा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटना स्थल का दौरा किया. बता दें कि शुक्रवार शाम को बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार-चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी आपस में टकरा (Odisha Coromandel Express Accident) गई. इस हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो गई है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. रेल मंत्री ने कहा कि अब मुख्य ध्यान बचाव और राहत कार्यों पर है.

न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार उन्होंने कहा कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त, दक्षिण पूर्व सर्कल ओडिशा ट्रेन दुर्घटना की जांच करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद ओडिशा में रेल दुर्घटना के कारणों का पता चलेगा. अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने शनिवार को बताया कि बालासोर जिले में एक भयानक क्रम में एक के ऊपर एक पटरी से उतरी तीन ट्रेनों के स्टील के टुकड़े से बचे लोगों और मृतकों को निकालने के लिए बचावकर्मियों ने रात भर गैस टार्च और बिजली के कटर से काम किया.

#WATCH | Railways Minister Ashwini Vaishnaw thanks NDRF officials who are actively engaged in the search and rescue operation in #Balasore#OdishaTrainTragedy pic.twitter.com/AcQvmexrr8

— ANI (@ANI) June 3, 2023