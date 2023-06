बालासोर. ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुई रेल दुर्घटना के बाद प्रभावित पटरियों पर यात्री ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है. सोमवार सुबह से अब तक दो एक्सप्रेस चल चुकी है. पहले सलीमा एक्सप्रेस प्रभावित रेल लाइस से गुजरी और बाद में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस. बीती रात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में मालगाड़ी का परीक्षण किया गया था.

बालासोर में भयानक ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना के 51 घंटे बाद अप और डाउन दोनों लाइनों पर क्षतिग्रस्त पटरियों की मरम्मत कर दी गई और सेवाएं फिर से शुरू हो गईं हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को एक मालगाड़ी के चालक दल का अभिवादन किया और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रार्थना की.

