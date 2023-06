नई दिल्ली. ओडिशा के बालासोर में अब उस जगह रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम चल रहा है, जहां दो यात्री ट्रेनें और एक मालगाड़ी एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गईं. इस हादसे में 288 यात्रियों की मौत हो गई और 1,000 से अधिक लोग घायल हो गए. रेल मंत्रालय के मुताबिक इस काम में 1000 से ज्यादा मैनपॉवर को लगाया गया है. 7 से अधिक पोकलेन मशीनें, 2 दुर्घटना राहत ट्रेनें, 3-4 रेलवे और रोड क्रेनें रेलवे ट्रैक से मलबे के हटाने और मरम्मत के काम के लिए तैनात की गईं हैं. दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) आदित्य कुमार ने कहा कि पलटी हुई बोगियों को हटा दिया गया है और एक तरफ से ट्रैक को जोड़ने का काम चल रहा है.

आदित्य कुमार ने बताया कि ‘क्षतिग्रस्त हुई बोगियों को हटा दिया गया है… मालगाड़ी की दो बोगियों को भी हटा दिया गया है… एक तरफ से ट्रैक की कनेक्टिंग का काम चल रहा है… काम को जल्द से जल्द खत्म कर देंगे.’ इससे पहले शनिवार को रेल मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि ओडिशा के बालासोर में रेल ट्रैफिक की बहाली के लिए काम युद्धस्तर पर चल रहा है. रेल मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि अधिकारी दुर्घटनास्थल पर रेल ट्रैक की बहाली के काम की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं.

#WATCH | Restoration work underway at the site of #BalasoreTrainAccident in Odisha

As per the Railway Ministry, 1000+ manpower engaged in the work. More than 7 Poclain Machines, 2 Accident Relief Trains, 3-4 Railway and Road Cranes deployed pic.twitter.com/nboIkqqkjK

