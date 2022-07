Video: देश के सबसे बुजुर्ग रॉयल बंगाल टाइगर 'राजा' का निधन, जिलाधिकारी ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: भारत और दुनिया के सबसे बुजुर्ग बाघ (Oldest Tiger of world Dies)राजा की आज सोमवार को मौत हो गई. एसकेबी रेस्क्यू सेंटर के अधिकारियों ने बताया कि राजा का निधन 26 साल की उम्र में हुआ. राजा बाघ को पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार (Alipurduar) के टाइगर पुनर्वास सेंटर में रखा गया था. अधिकारियों ने बताया कि राजा देश में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले बाघों में से एक था.

रॉयल बंगाल टाइगर राजा की उम्र 26 साल 10 महीने 18 दिन थी और वह 23 अगस्त को अपना 27वां जन्मदिन मनाने वाला था. लेकिन जन्मदिन से 40 दिन पहले उनसे दुनिया को अलविदा कह दिया. वन विभाग ने राजा के अगले जन्मदिन के लिए तैयारी भी कर ली थी.

एसकेबी बचाव केंद्र के अनुसार बाघ राजा ने सोमवार को सुबह 3 बजे के करीब दम तोड़ा था. वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि बुढ़ापे के कारण राजा पिछले कुछ दिनों से खाना नहीं खा रहा था. राजा की मौत के बाद अलीपुरद्वार के जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार मीणा, वन निदेशालय के अधिकारी दीपक एम समेत वन विभाग के अधिकारियों ने रॉयल बंगाल टाइगर राजा को श्रद्धांजलि दी.

Alipurduar, WB | People pay tribute to 25-year-old tiger Raja from SKB rescue centre who passed away today

