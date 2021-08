गरीबी से जूझ रही ओलंपिक में खेलने वाली देश की बेटी सलीमा टेटे, भावुक कर देंगी घर की बदहाल तस्वीरें

नई दिल्‍ली. झारखंड (Jharkhand) के सिमडेगा जिले को हॉकी की नर्सरी कहा जाए तो गलत नहीं होगा. सिमडेगा (Simdega) ने देश को कई ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं, जिन्‍होंने अपनी टीम को जीत दिलाने और भारत का नाम दुनिया में ऊंचा करने के लिए कड़ी मेहनत की है. सिमडेगा जिले से जब पहली बार महिला हॉकी खिलाड़ी (Women’s Hockey Player) सलीमा टेटे (Salima Tete) का चयन टोक्‍यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) के लिए हुआ तो इस बात का अंदाजा लग गया था कि भारतीय महिला टीम ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है.

सलीमा टेटे सिमडेगा जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत बड़की छापर गांव की रहने वाली हैं. उनकी माता का नाम सुभानी टेटे और पिता का नाम सुलक्षण टेटे हैं. सलीमा के पिता भी हॉकी के अच्‍छे खिलाड़ी रहे हैं. यही कारण है कि सलीमा को बचपन से ही घर में हॉकी का माहौल मिला. सलीमा टेटे के घर को देखने के बाद उनके परिवार की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है. बता दें कि अभी तक सलीमा टेटे के घर पर टीवी भी नहीं था.

Jharkhand: Visuals from the residence of hockey player Salima Tete, in Badkichapar village of Simdega district

Tete is part of the Indian women’s hockey team that will take on Great Britain for Bronze medal in #TokyoOlympics today morning pic.twitter.com/DUmhtxoB36

