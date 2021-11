घाटी में आतंकी बाहर से नहीं आए, बल्कि ये कश्मीर के युवा हैं: जानें उमर अब्दुल्ला ने ऐसा क्यों कहा

श्रीनगर. नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने रविवार को कहा कि कश्मीर में स्थानीय आतंकवाद (Militancy in Kashmir) के लिए बाहरी आतंकी जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि ये कश्मीर के ही स्थानीय युवा हैं जो किसी वजह से हथियार उठा रहे हैं. वे डोडा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे.

समाचार एजेंसी एएनआई ने अब्दुल्ला के हवाले से कहा, “हमारे शासन के दौरान जिन इलाकों से आतंक का सफाया हुआ था, वहां आतंकवाद फिर से बढ़ रहा है. ये आतंकवादी बाहर से नहीं आए हैं, बल्कि कश्मीर के युवा हैं जो गुस्से और अन्य कारणों से हथियार उठाने को तैयार हैं.”

आम लोगों की हत्या करने में शामिल रहे लगभग सभी आतंकी ढेर

अब्दुल्ला का यह बयान ऐसे समय में आया है जबकि सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि जम्मू कश्मीर में पिछले महीने आम लोगों की हत्या करने में संलिप्त रहे लगभग सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया है और सशस्त्र बल अब खुफिया-आधारित ‘सर्जिकल ऑपरेशन’ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसमें केंद्रशासित प्रदेश में आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए छोटी टीम शामिल हैं.

#WATCH | Militancy is growing again in the areas from where it was wiped out during our rule. These militants have not come from outside, but they’re the youths of Kashmir who are ready to take up arms due to anger & other reasons: National Conference leader Omar Abdullah in Doda pic.twitter.com/0GkNUcoOs8

— ANI (@ANI) November 28, 2021