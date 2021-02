श्रीनगर. नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने 24 विदेशी राजनयिकों की कश्मीर यात्रा पर बृहस्पतिवार को कटाक्ष करते हुए उनसे कहा कि वे अपने देशों के असली पर्यटकों को जम्मू-कश्मीर भेजें. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर ने ट्वीट किया, ‘कश्मीर आने का शुक्रिया. अब कृपया करके, अपने देशों से कुछ असली पर्यटकों को जम्मू-कश्मीर भेजिए.’

इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज ने बुधवार को कहा था कि राजनयिकों का यह दौरा लगभग हर साल होता है और यह बेकार की कवायद है क्योंकि सरकार को इससे कोई फायदा नहीं होता. केंद्रशासित प्रदेश में मुख्यधारा के अधिकतर नेता राजनयिकों की इस यात्रा पर चुप्पी साधे हुए हैं. इस प्रतिनिधिमंडल में यूरोपीय देशों और इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) से जुड़े कुछ देशों के राजनयिक भी शामिल हैं.

Thank you for visiting Kashmir. Now please send some real tourists from your countries to visit J&K. #envoysvisitJK