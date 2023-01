VIDEO- वंदे भारत में सेल्फी लेने चढ़ा था शख्स, लेकिन तभी हुआ धोखा, पहुंच गया 200 KM दूर, देखें आगे क्या हुआ

विशाखापत्तनम. देश के कई राज्यों में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है. इस ट्रेन के सफर में यात्रियों को लग्जरी फील मिलती है. कई लोग इस ट्रेन में सफर के दौरान फोटो खींचते भी दिखाई देते हैं. लेकिन आंध्र प्रदेश के एक शख्स को उसका सेल्फी क्रेज भारी पड़ गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह शख्स वंदे भारत एक्सप्रेस में सेल्फी लेने के लिए चढ़ा था. उसने फटाफट फोटो खींचने और उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक ट्रेन के ऑटोमैटिक डोर बंद हो गए. फिर ये शख्स ट्रेन के अंदर ही लॉक हो गया और उसे बिना किसी कारण करीब 200 km का सफर करना पड़ा.

हिन्दुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जब यक शख्स वंदे भारत ट्रेन को कोच में घुसा तब ट्रेन राजमुंदरी स्टेशन पर रुकी हुई थी. सेल्फी लेने के बाद वह बाहर नहीं आ सका. फिर उसने टिकट चेकर से दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन टीसी ने उसे मना कर दिया. बताया जा रहा है कि फिर यह शख्स विशाखापट्टनम तक गया और फिर किसी तरह वहां से वापस लौटा. टीसी ने उससे विखाशापट्टनम तक का किराया भी लिया. फिर उसे वहां ट्रेन से उतार दिया.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस क्लिप में यह शख्स हाथ से ही ट्रेन का दरवाजा खोलने की कोशिश करता नजर आ रहा है. फिर टीसी के आने से पहले ही ट्रेन से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता. वायरल वीडियो में राजमुंदरी में ट्रेन पर चढ़ने वाला शख्स टीसी को बताता है कि वह केवल वंदे भारत ट्रेन पर एक फोटो लेने के लिए आया था. फिर वह टीसी से दरवाजा खोलने के लिए कहता है. वायरल वीडियो में टीसी शख्स पर भड़कता दिखाई दे रहा है. नाराज टीसी ने इस शख्स से कहा,’दरवाजा एक बार बंद हो जाने के बाद, इसे खोला नहीं जा सकता है. ये ऑटोमैटिक है. ट्रेन के अंदर फोटो लेने के लिए कौन आता है? क्या तुम पागल हो?’

Welcome to East Godavari .

Telugu Uncle got onto the Vande Bharat train in Rajamundry to take a picture and the automatic system locked the doors once the train started moving. 😂😂😂

Loving the way the T.C. says “Now next is Vijayawada only” 😂😂😂😂 pic.twitter.com/mblbX3hvgd

— Dr Kiran Kumar Karlapu (@scarysouthpaw) January 17, 2023