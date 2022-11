VIDEO: कार से चिपककर खड़ा था बच्चा, अचानक ड्राइवर ने मारी लात, अब मामला दर्ज

केरल के एक शख्स पर 6 साल के मासूम के साथ मारपीट के आरोप में केस दर्ज किया गया है. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यस्त सड़क में खड़ी सफेद रंग की कार में एक बच्चा चिपककर खड़ा है. वह इधर-उधर देखता रहता है. इतने में गाड़ी का ड्राइवर बाहर निकलता है और उससे कुछ बोलता है. फिर अचनाक बच्चे के सीने में लात मार देता है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने आरोपी की जमकर आलोचना की. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

दावा किया जा रहा है कि वीडियो में नजर आ रहा बच्चा राजस्थान का है. उसके माता-पिता श्रमिक हैं. कार के ड्राइवर से बुरी तरह मार खाने के बाद मासूम कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहां से चला जाता है. आरोपी शख्स भी गाड़ी में वापस बैठ जाता है और वहां से निकल जाता है.

पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को किया गिरफ्तार

बच्चे के साथ मारपीट की घटना को देखने के बाद कुछ स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. लोगों ने आरोपी ड्राइवर को घेर लिया और उससे पूछताछ करने लगे. इसके बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया. बताया जा रहा है कि आरोपी का नाम शिहशाद है और वह किपोन्नयमपालम का निवासी है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

How Cruel”: Kerala Man Seen In Viral Video Kicking Boy For Leaning On Car

Assembly Speaker and Thalassery MLA AN Shamseer said a case would be registered soon and stringent action would be taken against the accused#Kerala pic.twitter.com/xDkpp9khPp

— Md fasahathullah siddiqui (@MdFasahathullah) November 4, 2022