VIDEO: राशन कार्ड पर दत्ता' की जगह लिखा 'कुत्ता' तो भड़का शख्स, अफसर पर भौंक-भौंक कर कराया बदलाव

सरकारी डॉक्यूमेंट में नाम के साथ कभी-कभी कुछ गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के एक शख्स के साथ ऐसी गफलत हुई जिसे जानकर आप अपना सिर पकड़ने को मजबूर हो जाएंगे. एक अक्षर की गलती से उसने नाम के अर्थ का अनर्थ हो गया. राशन कार्ड में हुई इस गलती से ये शख्स इतना नाराज हो गया कि अधिकारी के सामने ही भौंकने लगा. अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स हाथ में कागज लिए अधिकारी की गाड़ी के साथ भागता नजर आ रहा है. वह अधिकारी को देखता है, भौंकता है और फिर उन्हें कागज दिखाता है. इस शख्स की हरकत देख आस-पास के लोग भी हैरान रह गए.

नाम में हुई बड़ी गलती

जानकारी के मुताबिक, राशन कार्ड में इस शख्स का नाम गलत छपकर आ गया. श्रीकांत कुमार ‘दत्ता’ की जगह ‘कुत्ता’ हो गया था. कई बार उसने नाम ठीक करवाने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली. इस बात पर ये शख्स भड़क गया. वह हाथ में कागज लिए अधिकारी के गाड़ी के पास आकर भौंकने लगा.

This Man was seen behaving like a dog in front of local BDO trying to change his name written on Ration card as Srikant kumar ‘kutta’ instead of Dutta. Allegedly he behaved like a dog as Bankura administration has failed to change his name after several attempts. pic.twitter.com/jGfYKHkJF4

— Anupam Mishra (@Anupammishra777) November 19, 2022