Video: दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भारी जाम, रेंग रही गाड़ियां, एंबुलेंस को भी नहीं मिला रास्ता

नई दिल्ली. दिवाली त्योहार के मद्देनजर नई दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी है. शुक्रवार शाम दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर जबरदस्त जाम लग गया है. यहां तक कि एक एंबुलेंस भी इस ट्रैफिक जाम में फंस गई. गाड़ियां रेंगती रहीं और जरा सा फासला तय करने में उन्हें घंटों लगे. दूसरी ओर, त्योहार को देखते हुए लोग बाजारों में उमड़ पड़े हैं. लाजपत नगर बाजार के तो वह हाल हैं कि लोगों को एक-दूसरे से सटकर चलना पड़ रहा है.

लोगों की लगातार उमड़ती भीड़ को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की. इसमें कहा गया कि अशोक रोड, जनपथ, फिरोज शाह रोड, बाराखंभा रोड, सिकंदर रोड, मथुरा रोड, भैरों रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, डॉ जाकिर हुसैन मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग, कमल अतातुर्क मार्ग पर जबरदस्त भीड़ रहेगी. इसके अलावा प्रगति मैदान पर हाई प्रोफाइल इंटरपोल जनरल एसेंबली के मद्देनजर गाड़ियों की आवाजाही भी बंद कर दी गई.

