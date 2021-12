दिल्ली में कोरोना के 331 केस, 6 महीने बाद इतने मामले, जारी हो सकता है Yellow Alert

नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 331 (Corona Case in New Delhi) मामले दर्ज किए गए हैं. 6 महीने बाद दिल्ली में इतनी भारी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामलों की पुष्टि हुई है. सोमवार को कोरोना संक्रमण के 331 मामले दर्ज किए जाने के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारी अलर्ट हो गए हैं. माना जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना के मामले में अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो जल्द ही कुछ और पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा. दिल्ली में येलो अलर्ट (Yellow Alert in Delhi) भी लग सकता है. अगर दिल्ली में येलो अलर्ट लागू किया जाता है तो पाबंदियां और भी बढ़ सकती हैं.

येलो के तहत ऑड ईवन के तहत दुकानें खुलेंगी और कई अन्य पाबंदियां भी लगाई जाएंगी. दिल्ली में अगर येलो अलर्ट लागू हो गया तो नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. इसके अलावा ऑड इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी. इनमें गैर जरूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल शामिल हैं. वहीं, रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा. वहीं, एक बार फिर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स को बंद कर दिया जाएगा.

