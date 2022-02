Covid-19 : डेल्टा से भी ज्यादा घातक क्यों है ओमिक्रोन का नया रूप BA.2, साइंटिस्ट ने तीन पॉइंट्स में बताया

टोक्योः दुनिया में कोरोना के कम होते केसों के बीच ओमिक्रोन के बदले हुए रूप ने चिंता बढ़ा दी है. वैज्ञानिकों का कहना है कि ओमिक्रोन बीए.2 (Omicron BA.2) डेल्टा वायरस से भी ज्यादा घातक हो सकता है. दुनिया के कई इलाकों में इसके केस तेजी से बढ़ रहे हैं. जापान में हुई लैब स्टडी के हवाले से महामारी विशेषज्ञ एरिक फेंग (Eric Fang) ने वो तीन वजहें बताई हैं कि क्यों Omicron BA.2 को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. उनका तो यहां तक कहना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को इसे वैरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाल देना चाहिए. ये वैरिएंट अब तक 74 से ज्यादा देशों में फैल चुका है. हर 5 कोरोना केसों में से 1 इसी वैरिएंट का है.

टोक्यो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की स्टडी से पता चला है कि BA.2 फेंफड़ों को बुरी तरह प्रभावित करता है. एरिक फेंग ने ट्वीट करके Omicron BA.2 के खतरनाक होने की तीन वजहें बताईं-

1. स्टडी के दौरान BA.2 में ऐसे गुण देखे गए हैं कि ये जिसको अपनी चपेट में लेता है, उसे गंभीर रूप से बीमार सकता है.

2. ये इंसानी इम्यून सिस्टम को चकमा देने में बेहद सक्षम है. इस मामले में ये सब वैरिएंट BA.1 जितना ही घातक है.

3. तीसरी खतरनाक बात ये है कि ये BA.2 वायरस चुपके से वार करता है और इतना शातिर है कि इस पर monoclonal एंटीबॉडी ट्रीटमेंट sotrovimab भी काम नहीं करती.

⚠️Worrisome—New lab experiments from Japan show that #BA2 may have features that make it as capable of causing serious illness as older variants–including Delta! And yet as evasive as old #Omicron cousin BA1. #BA2 🌍 surging—needs upgrade to VOC asap @WHO!https://t.co/j6P3gwxMTk

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) February 18, 2022