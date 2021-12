Network18's Sanjeevani: ओमिक्रॉन, बूस्टर डोज, लॉकडाउन, जानें किसने क्या कहा

नई दिल्ली. नेटवर्क 18 समूह ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए 7 अप्रैल 2021 से ‘Sanjeevani – A Shot Of Life’ (संजीवनी – ए शॉट ऑफ लाइफ) अभियान शुरू किया था. रविवार इस अभियान की जबरदस्त सफलता का उत्सव मनाने के लिए नेटवर्क 18 संजीवनी टेलेथॉन (Network 18’s Sanjeevani telethon) कार्यक्रम आयोजित किया गया है. इस कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से देश और दुनिया की कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की.

कार्यक्रम में शामिल होने वाले पैनलिस्ट ये नाम शामिल रहे- सीरम इंस्टिट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला, भारत-बायोटेक के एमडी कृष्णा एल्ला, WHO चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन, यूनाइटेड वे मुंबई के सीईओ जॉर्ज आईकारा, विस्टर के वैक्सीनोलॉजिस्ट स्टैनली प्लॉटकिन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के भारत प्रतिनिधि डॉ. रोडरिको एच. ओफरिन, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सचिन पायलट, नीरज चोपड़ा, अद्वैत कोलारकर, वारे अप्पा राव, मोहनदास पाई, अतुल सतीजा, शंकर महादेवन.

विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा-हमें अभी उन लोगों पर ज्यादा फोकस करना है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है. इसके अलावा बच्चों और किशोरों पर भी फोकस करना होगा. भारत में वैक्सीनेशन प्रति हिचकिचाहट कम हुई है.

कार्यक्रम में भारत बायोटेक के एमडी कृष्णा एला ने कहा कि उनकी टीम कोवैक्सिन को सभी प्रकारों के वैरिएंट से लड़ने में सक्षम बनाने की प्रक्रिया में है. ये सभी वायरस म्यूटेट होंगे और म्यूटेट होने के लिए बाध्य होंगे. जब एक वायरस में इतने सारे म्यूटेशन होते हैं, तो वायरस के जीवित रहने की फिटनेस कम हो जाती है, जो अंततः इंसानों के लिए अच्छी हो जाती है. यह कम रोगजनक हो रहा है.’

संजीवनी की सफलता पर फेडरल बैंक के एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर आशुतोष खजूरिया ने कहा-इस अभियान के जरिए दूर-दराज के क्षेत्रों तक लोगों के बीच कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम दूर किए गए. वैक्सीन को लेकर कई तरह भ्रामक बातें चल रही थीं, ऐसे में पांच जिले चुनकर उनमें लोगों को हर तरीके से मदद पहुंचाने का विचार शानदार था. संजीवनी गाड़ी एक शानदार कॉन्सेप्ट है. वैक्सीनेशन को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में इसने मदद की.

वहीं यूनाइटेड वे मुंबई के सीईओ जॉर्ज आईकारा ने कहा-शुरुआत में लोग वैक्सीनेशन को लेकर हिचिकचा रहे थे. गांवों के सरपंचों, आशा कार्यकर्ताओं और अन्य सामुदायिक कार्यकर्ताओं से मिले सपोर्ट के बाद हम लोगों को समझाने में कामयाब रहे.

वैक्सीनेशन कैंपेन की अभूतपूर्व उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए नेटवर्क18 के संजीवनी टेलीथॉन कार्यक्रम में अदार पूनावाला ने कहा, ‘2020 के पहले दिन से हमारी यात्रा को फॉलो किया जा रहा है, जब संगठन ने कोविड -19 वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए ऑक्सफोर्ड और फिर एस्ट्राजेनेका के साथ पार्टनरशिप की. हमने कई चुनौतियों का सामना किया, जिसमें सही पार्टनर, पूंजी, रिस्क पर मैन्युफैक्चरिंग, समय से पहले इन सुविधाओं का निर्माण, और फिर कोरोना की दूसरी घातक लहर के दौरान प्रोडक्शन में तेजी लाना शामिल है. यह एक जबरदस्त यात्रा रही है.’

पूनावाला ने उन अफवाहों के बारे में भी बात की कि वैक्सीन कोविड-19 के भारी म्यूटेड वैरिएंट पर काम करने में विफल रहेंगे. उन्होंने कहा, ‘अभी विश्वास करने का कोई कारण नहीं है, पता नहीं क्यों लोग समय से पहले बयान देते हैं. यह भय और दहशत का कारण बनता है. आज के वैक्सीन वैरिएंट के खिलाफ काम करते हैं, इसने डेल्टा के खिलाफ काम किया है. हमें 81% एफिकैसी मिली, हमें अब नए वैरिएंट के बारे में बात करने के लिए डेटा की प्रतीक्षा करने की जरूरत है. बहुत सारी कंपनियां ओमिक्रॉन-स्पेसिफिक वैक्सीन पर काम कर रही हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसे बूस्टर शॉट के रूप में भी लॉन्च करेंगे.’

