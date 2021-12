Omicron in India: ओमिक्रॉन का दिखने लगा असर, केस बढ़ने से अलर्ट पर केंद्र, गृह सचिव ने की समीक्षा

नई दिल्ली: दुनिया भर में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Covid-19 New Variant) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. भारत में कई राज्य ओमिक्रॉन (Omicron) की चपेट में आ चुके हैं. देश में लगातार बढ़ते ओमिक्रॉन के केसेस (omicron Case Update) से एक बार फिर से कोविड की एक और लहर का संकट मंडराने लगा है. देश में अब तक 78 लोग इस नए वेरिएंट से संक्रमित (Omicron in India) हो चुके हैं जिसमें ताजा मामला गुजरात (Omicron in Gujarat) के मेहसाणा से सामने आया है जहां एक महिला स्वास्थ्य कर्मी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई है. इस बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला (Union Home Secretary Ajay Bhalla) ने कोविड-19 की स्थिति (Covid-19 situation) का जायजा लेने के लिए समीक्षा भी की है.

देश के करीब 11 राज्यों से ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं. गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलो के बीच कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए सभी केंद्र साशित प्रदेशों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई.

यह भी पढ़ें- कहानी आनंदपाल की, गर्लफ्रेंड के साथ रहता था बंकरनुमा किले में, एनकाउंटर पर चला था आंदोलन

जानकारी के अनुसार इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने भी भाग लिया जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के आलाधिकारी भी शामिल हुए थे. केंद्रीय गृह सचिव ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ प्रदेशों के अधिकारियों को कई बड़े निर्देश दिए जिसमें ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सभी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत रखने के लिए कहा गया.

जानें किस राज्य में कितने मामले

अगर देश में ओमिक्रॉन संक्रमण के मामलों की बात करें तो कोविड की सबसे ज्यादा मार झेलने वाला राज्य महाराष्ट्र ओमिक्रॉन संक्रमण में भी सबसे आगे हैं. महाराष्ट्र में अब तक 32 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं जबकि वहीं राजस्थान दूसरे नंबर पर है जहां 17 लोगों में ओमिक्रॉन वायरस की पुष्टि हुई है. गुजरात में 5 लोग, कर्नाटक में 3 लोग, केरल में 5 लोग, आंध्र प्रदेश में 1 लोग, तेलंगाना में 2 लोग, पश्चिम बंगाल में 1 लोग, चंडीगढ़ और तमिलनाडु में 1-1 लोग कोविड के नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं. वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 6 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं.

गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबकि देश में पिछले 24 घंटे में 7,974 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए जबकि वहीं 343 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो गई. ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच आईएमएफ चीफ गीता गोपीनाथ ने कहा कि आने वाले एक महीने में ओमिक्रॉन ज्यादा खतरनाक हो सकता है लेकिन यह उतना गंभीर नहीं होगा जितना डेल्टा वेरिएंट था.

Tags: Covid19 in India, Omicron, Omicron Alert, Omicron variant