नई दिल्‍ली. देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) लगातार तेजी से लोगों को चपेट में ले रहा है. फिर से रोजाना बड़ी संख्‍या में कोरोना केस (Covid 19 Cases in India) सामने आ रहे हैं. वहीं कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है. देश में अब तक ओमिक्रॉन के मामले 1300 के पास पहुंच गए हैं. दिल्‍ली (Corona Cases In Delhi) और महाराष्‍ट्र (Corona Cases in Maharashtra) जैसे राज्‍यों में कोरोना वायरस संक्रमण (Covid 19 In India) के ममले आने के साथ ही ओमिक्रॉन के भी अधिक केस दर्ज किए जा रहे हैं. इसके कारण महाराष्‍ट्र में कई नए प्रतिबंधों की घोषणा की गई है. मुंबई में भी कुछ बैन लगाए गए हैं.

दिल्‍ली की बात करें तो यहां शुक्रवार को 22 मई के बाद एक दिन में कोविड-19 के सबसे अधिक 1,796 नए मामले आए. हालांकि, इस दौरान किसी संक्रमित की मौत दर्ज नहीं हुई. दिल्ली में संक्रमण दर भी बढ़कर 2.44 प्रतिशत तक पहुंच गई है. वहीं शुक्रवार रात को जारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्‍ट्र में कोरोना वायरस के 8067 केस सामने आए हैं. राज्‍य में 4 नए ओमिक्रॉन के केस का पता चला है. वहीं 8 लोगों की मौत हुई है. मुंबई में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 5,631 नए मामले सामने आए. पिछले दिन के मुकाबले संक्रमण के नए मामलों में 53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.

