नई दिल्‍ली. देश में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है. सबसे ज्‍यादा चिंता ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron) के केस बढ़ा रहे हैं. शनिवार को स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार ओमिक्रॉन (Omicron in India) अब तक देश के 17 राज्‍यों तक पहुंच चुका है. भारत में इसके कुल 415 मामले सामने आ चुके हैं. वहीं इससे सर्वाधिक प्रभावित महाराष्‍ट्र (Omicron in Maharashtra) है. वहां ओमिक्रॉन के अब तक 108 मामले सामने आ चुके हैं. इसके बाद 79 मामलों के साथ दिल्‍ली (Omicron in Delhi) दूसरे स्‍थान पर है. वहीं देश में अब तक ओमिक्रॉन के 415 मामलों में से 115 लोग ठीक हो चुके हैं.

आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,189 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं. इस दौरान 387 लोगों की मौत हुई है. वहीं 7286 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं. भारत में मौजूदा समय में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 77,032 सक्रिय केस हैं. वहीं देश में अब तक कोरोना से 4,79,520 लोगों की मौत हो चुकी है. भारत में अब तक वैक्‍सीन की 141.01 करोड़ डोज लग चुकी हैं.

वहीं अन्‍य राज्‍यों की बात करें तो गुजरात में अब तक ओमिक्रॉन के 43 केस आए हैं, इनमें से 5 लोग ठीक हो चुके हैं. चौथे स्‍थान पर तेलंगाना है. वहां अब तक ओमिक्रॉन के 38 केस दर्ज किए गए हैं. पांचवें स्‍थान पर केरल है. वहां अब तक नए वेरिएंट के 37 मामले आए हैं. इनमें से एक व्‍यक्ति ठीक हो चुका है. उत्‍तर प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन के 2 मामले आए हैं. दोनों ही मरीज ठीक हो चुके हैं. राजस्‍थान में 22 केस दर्ज किए गए हैं. इनमें से 19 लोग ठीक हो चुके हैं. उत्‍तराखंड, चंडीगढ़ और लद्दाख में अब तक 1-1 मामले सामने आए हैं.

कोरोना वायरस के इन बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्‍ट्र, उत्‍तर प्रदेश, मध्‍य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है. राज्‍य सरकारों ने कोरोना संक्रमण के प्रसार पर काबू पाने के मकसद से यह कदम उठाया है. राज्‍य सरकारों की ओर से नाइट कर्फ्यू के साथ ही कोरोना को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं. वहीं कोविड-19 के ओमीक्रोन स्वरूप के मद्देनजर केंद्र ने शुक्रवार को निजी स्वास्थ्य क्षेत्र से तैयारी रखने को कहा जिसे महामारी को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है.

हरियाणा और गुजरात से पहले यूपी सरकार की तरफ से राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है. यूपी सरकार की तरफ से जारी आदेश में 25 दिसंबर से रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. मध्‍य प्रदेश में भी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक हर रोज नाइट कर्फ्यू रहेगा. वहीं महाराष्‍ट्र में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है.

