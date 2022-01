कोरोना की तीसरी लहर में खुशखबरी, पहली बार संक्रमण के साप्ताहिक मामले कम हुए

Third Wave of Corona: ओमिक्रॉन (Omicron) की वजह से आई कोरोना संक्रमण (Corona Infection) की तीसरी लहर के बीच खुशखबर आई है. इसमें पहली बार संक्रमण के साप्ताहिक मामलों में कमी दर्ज की गई है. जानकारी के मुताबिक भारत में 24 से 30 जनवरी के बीच एक सप्ताह में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) के 17.5 लाख मामले दर्ज किए गए हैं. यह आंकड़ा इसके पिछले सप्ताह की तुलना में 19% कम है. इससे यह उम्मीद बंधी है कि कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) अपने चरम (Peak) पर पहुंचने के बाद अब संभवत: ढलान पर आ चुकी है.

इससे पहले 17 से 23 के बीच वाले सप्ताह में देशभर में 21.7 लाख मामले सामने आए थे. जबकि दिसंबर के आखिरी हफ्ते से मामले बढ़ना शुरू हुए थे. इस हिसाब से अगर अगले सप्ताह भी संक्रमण के मामलों में गिरावट बनी रही तो मान लिया जाएगा कि तीसरी लहर (Third Wave) खत्म होने को है. और तब उस स्थिति में यह अब तक की सबसे कम अवधि की लहर भी हो सकती है. वैसे, अभी कुछ राज्यों में संक्रमण के मामले बढ़ भी रहे हैं. साथ ही कोरोना (Corona) से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है. अभी 30 जनवरी को खत्म हुए सप्ताह में बीते हफ्ते के मुकाबले 41% अधिक मौतें हुई हैं. एक नजर डालते हैं, कोरोना (Corona) से जुड़े कुछ जरूरी आंकड़ों पर…

महाराष्ट्र (Maharashtra) में बीते 24 घंटे में आखिरी 25 दिनों के मुकाबले संक्रमण के 18% कम मामले दर्ज हुए हैं.

केरल (Kerala) में इतवार को 51,570 मामले दर्ज किए गए. वहां संक्रमण की दर 49.89% रही. जबकि सक्रिय मामले 3,54,595 रहे. कोरोना से बीते 24 घंटे में 14 मौतें भी दर्ज की गई हैं.

दिल्ली (Delhi) में संक्रमण की दर 6.37% रही. वहां रविवार को संक्रमण के 3,674 मामले दर्ज किए गए. हालांकि संक्रमण से होने वाली मौतों का मामला वहां भी चिंताजनक बना हुआ है. इसके बावजूद दिल्ली सरकार के अधिकारियों का कहना है कि संक्रमण का बुरा वक्त अब गुजर चुका है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने रविवार को ही अपने ‘मन की बात’ (Man Ki Baat) कार्यक्रम में बताया कि देश में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) के इस वक्त करीब 4.10 करोड़ मामले हैं. अब कोरोना (Corona) की तीसरी लहर भी ढलान पर आ चुकी है. भारत बेहद सफलतापूर्वक इस महामारी (Covid-19) से मुकाबला कर रहा है.

