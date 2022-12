नई दिल्‍ली : (Covid Omicron XBB News) चीन और दुनियाभर में कोरोना के बढ़ते केसों के बीच कोविड के नए वैरिएंट्स पर लगातार नई-नई जानकारियां सामने आ रही हैं. इनके खतरनाक और जानलेवा होने की बात कही जा रही है. कोरोना के एक वैरिएंट Covid Omicron XBB को लेकर भी ऐसे ही तमाम दावे किए जा रहे हैं. कहा जा रहा है कि यह वैरिएंट जानलेवा है और यह आसानी से डिटेक्‍ट भी नहीं हो पा रहा, क्‍योंकि इसके लक्षणों में न कफ आ रहा है और न ही मरीज को बुखार हो रहा है. तो क्‍या कोरोना का यह नया वैरिएंट सही में जानलेवा है और उसको लेकर सामने आ रही ये जानकारियां सही हैं, इस बारे में सभी जानना चाह रहे हैं.

दरअसल, कोविड के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन एक्‍सबीबी (Covid New Variant Omicron XBB) को लेकर व्‍हाट्सऐप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है. इसमें कहा जा रहा है कि सभी को मास्‍क पहनने की सलाह दी जाती है, क्‍योंकि कोरोना का नया वैरिएंट Covid Omicron XBB एक‍दम अलग और जानलेवा है, क्‍योंकि यह आसानी से डिटेक्‍ट भी नहीं हो पा रहा है.

मैसेज में आगे कहा जा रहा है कि Covid Omicron XBB Variant के लक्षणों में न तो बुखार आ रहा है, न ही कफ. सिर्फ लक्षणों में न के बराबर दिख रहा है तो जोड़ो का दर्द, सिर दर्द, गर्दन दर्द, ऊपरी पीठ दर्द और निमोनिया. इसमें कहा गया है कि Covid Omicron XBB वैरिएंट कोरोना के डेल्‍टा वैरिएंट से पांच गुना अधिक विषैला और अधिक जानें लेने वाला है. यह मरीज की कंडीशन को बेहद गंभीर बनाने में कम समय लेता है और कई बार इसमें कोई खास लक्षण भी नहीं दिखते.

#FakeNews

This message is circulating in some Whatsapp groups regarding XBB variant of #COVID19.

The message is #FAKE and #MISLEADING. pic.twitter.com/LAgnaZjCCi

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) December 22, 2022