23वां कारगिल विजय दिवसः सैन्य अधिकारियों ने द्रास में युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि

श्रीनगरः भारतीय सेना आज 23वां कारगिल विजय दिवस मना रही है. मंगलवार सुबह 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण समारोह आयोजित किया गया. चरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने यहां कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की. राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुखों ने 1999 कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की.

असाधारण वीरता की प्रतीक कारगिल की चोटियां आज 23वें कारगिल विजय दिवस पर बलिदानियों की वीरता के किस्सों से गूंजेंगी. द्रास में देशभक्ति का जज्बा सिर चढ़कर बोल रहा है. कारगिल की चोटियों पर चढ़े वीरों व बलिदानियों के स्वजन को अपने बीच पाकर सेना के जवानों के हौसले भी बुलंद हैं. आपको बता दें कि वर्ष 1999 में 26 जुलाई के दिन ही भारत ने पाकिस्तान पर कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की थी, जिसकी याद में हर वर्ष इस तारीख को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है.

#WATCH | Ladakh: Wreath laying ceremony being held at Kargil War Memorial in Drass to pay tribute to soldiers who lost their lives in the 1999 Kargil War, on #KargilVijayDiwas pic.twitter.com/C5CLHKjeS7

— ANI (@ANI) July 26, 2022