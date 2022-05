रक्षा मंत्री बोले- चीन के खिलाफ भारतीय सेना की बहादुरी जान लेंगे तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा

पुणे: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 मई को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पुणे पहुंचे थे. यहां उन्होंने भाजपा के एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने अपने भाषण में चीन के साथ सीमा विवाद पर भी कुछ बातें कहीं. रक्षा मंत्री ने कहा, ‘सीमा पर भारत-चीन के बीच तनाव के मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा. लेकिन हमारी सेना ने जिस तरह का साहस दिखाया था और करिश्माई काम किया था, मैं केवल इतना कहूंगा कि अगर पूरी जानकारी सार्वजनिक कर दी जाए, तो हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाएगा.’

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब कमजोर देश नहीं रहा है. अगर भारत को किसी ने छेड़ने की कोशिश की, तो यह छोड़ेगा नहीं. उन्होंने कहा, ‘दुनिया की कोई ताकत भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकती है. क्योंकि अब हम कमजोर नहीं रहे, बल्कि दुनिया का ताकतवर देश बन चुके हैं. हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं.’ रक्षा मंत्री ने कहा कि बीते 8 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का रुतबा बढ़ा है. देश सैन्य उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को समाप्त करने का भी प्रयास कर रहा है.

Indo-China face-off, won’t say much on it. The way our army had shown courage & worked charismatically, I will only say that if complete information could be given, every Indian’s chest would swell with pride: Defence Minister Rajnath Singh (20.05) pic.twitter.com/OE7UYH7xHH

