नई दिल्ली. कांग्रेस ने योग को लोकप्रिय बनाने में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के योगदान को याद किया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने बुधवार को कहा कि ‘हमारी सरकार’ समेत उन सभी लोगों के योगदान को स्वीकार किया जाना चाहिए जिन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से ‘अंतरराष्ट्रीय योग दिवस’ के रूप में योग का अंतरराष्ट्रीयकरण करने को लेकर मौजूदा सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय का उल्लेख किया.

थरूर ने यह टिप्पणी उस समय की जब कांग्रेस ने योग को लोकप्रिय बनाने में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान को याद किया. कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा, ‘अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर हम पंडित नेहरू का आभार प्रकट करते हैं जो योग को लोकप्रिय और इसे राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाने के सूत्रधार थे.’ वहीं, कांग्रेस ने कहा, ‘हमें अपने शारीरिक और मानसिक कल्याण में प्राचीन कला और दर्शन के महत्व की सराहना करनी चाहिए और इसे अपने जीवन में शामिल करने के लिए कदम उठाने चाहिए.’ मुख्य विपक्षी दल ने एक तस्वीर भी जारी की जिसमें नेहरू शीर्षासन की मुद्रा में देखे जा सकते हैं.

Indeed! We should also acknowledge all those who revived & popularised yoga, including our government, @PMOIndia & @MEAIndia, for internationalising #InternationalYogaDay through the @UN. As I have argued for decades, yoga is a vital part of our soft power across the world &… https://t.co/WYZvcecl0Q

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) June 21, 2023