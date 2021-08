Onam 2021: ओणम के मौके पर झूला झूलते दिखे शशि थरूर, PM मोदी ने भी दी पर्व की बधाई

नई दिल्ली. केरल में आज ओणम (Onam Celebration) का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने पारंपरिक झूले का आनंद लिया. केरल में ओणम की बेहद खास अहमियत है. फसल कटाई के अवसर पर मनाया जाने वाला त्योहार ओणम, विशेष तौर पर केरल में मनाया जाता है. 10 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मलायम के नए साल कोल्ला वर्षम का स्वागत किया जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस इस खास मौके पर लोगों को बधाई दी है.

शशि थरूर ने इस मौके पर एक वीडियो शेयर किया है. वो लाल कुर्ते और धोती में नजर आ रहे हैं. साथ ही उन्होंने अपने ललाट पर चंदन लगा रखा है. करीब 30 सकेंड के इस वीडियो में वो झूला झूलते दिख रहे हैं. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, ‘ओणम में झूला-झूलने की परंपरा है. आमतौर पर लड़कियां झूले का आनंद लेती है. मुझे भी इस बार कुछ लोगों ने झूले पर बैठने के लिए मनाया. आप सबको ओणम की शुभकामनाएं.’

There’s an Onam swing tradition that one normally leaves to young girls. I was persuaded to get Into the spirit of things this year. Happy Onam! pic.twitter.com/Z23nJ9Fmfp

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 21, 2021