Operation Ganga: आज 19 उड़ानों के जरिए 3726 भारतीय देश लौटेंगे, अब तक 17000 ने यूक्रेन छोड़ा

नई दिल्ली: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने गुरुवार को कहा कि बुखारेस्ट (Bucharest), सुसेवा (Suceava), कोसिसे (Kosice), बुडापेस्ट (Budapest) और रेज़ज़ो (Rzeszow) से 19 उड़ानों के जरिए 3726 भारतीयों को गुरुवार को घर वापस लाया जाएगा. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया, ‘ऑपरेशन गंगा’ के तहत, 3726 भारतीयों को आज बुखारेस्ट से 8 उड़ानों, सुसेवा से 2 उड़ानों, कोसिसे से 1 उड़ान, बुडापेस्ट से 5 उड़ानों और रेज़ज़ो से 3 उड़ानों के जरिए स्वदेश लाया जाएगा.”

यूक्रेन से सुरक्षित लौटने पर छात्रों ने सरकार को कहा शुक्रिया

इस बीच, यूक्रेन से रेस्क्यू होकर गुरुवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे छात्रों ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया. एक भारतीय छात्र ने कहा, “भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए त्वरित कार्रवाई की. भारतीय होने पर गर्व है. कीव और खार्किव में फंसे भारतीय छात्रों को जल्द से जल्द निकालने की जरूरत है.”

With all hands on deck & the direction of PM @narendramodi Ji, we will get 3726 of our people back home today. Jai Hind! #OperationGanga https://t.co/83Rg0c9lAk

— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) March 3, 2022