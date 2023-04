'आजू-बाजू बम फट रहे थे, टॉयलेट का पानी तक पीना पड़ा', सूडान से लौटे भारतीय ने सुनाई आपबीती-VIDEO

बेंगलुरु. अफ्रीकी देश सूडान में गृहयुद्ध संकट में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी की मुहिम ऑपरेशन कावेरी का सिलसिला लगातार जारी है. सूडान से 229 यात्रियों के साथ दूसरी उड़ान बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची. इससे एक दिन पहले यानी शनिवार को सूडान से 365 लोग दिल्ली पहुंचे थे. बेंगलुरु पहुंचे लोगों ने सूडान के हालातों को बयां करते हुए वहां होने वाली परेशानियों का जिक्र किया है. साथ ही देश वापसी पर भारत सरकार को शुक्रिया भी कहा.

ऑपरेशन कावेरी’ के तहत भारत शरणार्थियों को सऊदी अरब के जेद्दा शहर ले जा रहा है, जहां से उन्हें स्वदेश वापस लाया जा रहा है. भारतीयों को ग्लोबमास्टर या भारतीय वायुसेना के विमान से घर वापस लाया जा रहा है. सूडान से भारत के बेंगलुरु पहुंचे नंदिश राजू कहते हैं, ‘सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है. हम बहुत मुश्किल स्थिति में थे. वहां हमें टॉयलेट का पानी पीना पड़ रहा था. आजू बाजू में बम फट रहे थे. भारतीय दूतावास हमें एक सुरक्षित स्थान पर ले गया और हम सभी को भोजन और पानी की व्यवस्था की गई.’

#WATCH | “The government did a lot for us. We were in a very difficult situation. The Indian Embassy took us to a safe place and provided food and water to all of us,” says Nandish Raju who returned from Sudan

#SudanConflict pic.twitter.com/wYFwLJYVX5

— ANI (@ANI) April 30, 2023