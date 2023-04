'भारतीय सेना की जय, पीएम मोदी जिंदाबाद...': सूडान से 360 भारतीयों का पहला जत्था पहुंचा दिल्ली

नई दिल्ली. ‘ऑपरेशन कावेरी’ के तहत संकटग्रस्त सूडान से निकाले गए 360 भारतीय नागरिकों को लेकर जेद्दा से पहली विशेष उड़ान बुधवार शाम दिल्ली पहुंची. सूडान की नियमित सेना और अर्द्धसैनिक बल के बीच संघर्षविराम समाप्त होने से पहले केंद्र सरकार लगातार यह कोशिश कर रही है कि हिंसा प्रभावित अफ्रीकी देश से अधिक से अधिक नागरिकों को बचाया जा सके. दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद लोगों ने ‘भारत माता की जय’, ‘भारतीय सेना जिंदाबाद’ और ‘पीएम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद’ जैसे नारे लगाए.

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, सूडान से लौटे एक भारतीय नागरिक ने कहा, ‘भारत सरकार ने हमें बहुत समर्थन दिया. यह बड़ी बात है कि हम यहां सुरक्षित पहुंच गए क्योंकि वहां बहुत खतरनाक हालात हैं. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं.’ दरअसल, सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के अभियान ‘ऑपरेशन कावेरी’ के तहत भारत ने जेद्दा में पारगमन सुविधा स्थापित की है. सूडान से निकाले जाने के बाद भारतीय नागरिकों को सऊदी अरब के जेद्दा शहर में लाया जा रहा है.

