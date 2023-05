रक्षा बल ने ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर के संचालन पर लगाई रोक, जम्मू-कश्मीर में क्रैश होने के बाद लिया यह फैसला

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में गुरुवार को ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर के क्रैश हो जाने के बाद रक्षा विभाग ने सेना के सभी अंगों में इसके संचालन पर रोक लगा दिया है. भारतीय सेना का ध्रव हेलीकॉप्टर गुरुवार को किश्तवाड़ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें दो पायलट और एक टेक्नीशियन को गंभीर चोटें आई थीं और उन्हें रेस्क्यू करके उधमपुर के कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया. रक्षा विभाग ने एहतियातन ध्रुव हेलीकॉप्टर के उड़ान पर अस्थाई रोक लगा दी है.

ANI की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय सेना के उत्तरी कमान मुख्यालय ने अपने बयान में कहा, ‘सेना विमानन कोर के हेलीकॉप्टर ने तकनीकी खराबी के कारण जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र में मारुआ नदी के तट पर एहतियातन लैंडिंग की. पायलटों ने तकनीकी खराबी की जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (ATC) को दी थी और उसके बाद एहतियातन लैंडिंग की. उबड़-खाबड़ जमीन, अंडरग्रोथ और लैंडिंग क्षेत्र की तैयारी न होने के कारण, हेलीकॉप्टर ने स्पष्ट रूप से एक कठिन लैंडिंग की.’

In view of the crash in which one Army jawan lost his life on May 4, operations of the ALH Dhruv choppers have been halted as a precautionary measure by the force: Defence officials

