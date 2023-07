नई दिल्‍ली. बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्‍यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जानकारी दी है कि गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्‍लूजिव एलायंस (INDIA) होगा. इस गठबंधन का मुख्‍यालय नई दिल्‍ली में बनाया जाएगा, जिसकी अगली बैठक बेंगलुरु के बाद अब मुंबई में होगी. खड़गे ने बताया कि INDIA गठबंधन के तहत 11 सदस्‍यीय समन्वय समिति बनाई जाएगी.

बेंगलुरु मीटिंग के बाद विपक्षी दलों की ज्‍वाइंट प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ’11 सदस्‍यीय समन्‍वय समिति के सदस्‍यों के नाम पर चर्चा मुंबई में होने वाली अगली बैठक के दौरान होगी. जल्‍द ही मीटिंग की तारीख का ऐलान किया जाएगा. INDIA गठबंधन का मुख्‍यालय दिल्‍ली में होगा. लोकसभा चुनाव को देखते हुए कैंपेन संबंधित कार्य मुख्‍यालय में बैठकर ही किए जाएंगे.’

We have come together to save Democracy and the Constitution. With one voice, we have agreed to have a name for the alliance.

1⃣The new name is –

🇮🇳 INDIA 🇮🇳

I – Indian

N – National

D – Developmental

I – Inclusive

A – Alliance

2⃣ 11-member coordination committee shall be…

