जंतर-मंतर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए विपक्षी नेता, लगाए 'किसान बचाओ, भारत बचाओ' के नारे

नई दिल्ली. कांग्रेस (Congress) समेत समूचे विपक्ष ने एक बार फिर किसानों (Kisan Andolan) के प्रति एकजुटता प्रदर्शित की है. शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों के सोमवार तक स्थगित होने के बाद विपक्ष के नेता जंतर-मंतर पहुंचे और यहां किसानों के समर्थन में नारे लगाए. इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, एलओपी राज्यसभा- मल्लिकार्जुन खड़गे, एलओपी लोकसभा- अधीर रंजन चौधरी, राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा समेत कई दलों के नेता मौजूद रहे. विपक्षी नेता संसद परिसर से मार्च कर के जंतर-मंतर तक पहुंचे. यहां राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने ‘किसान बचाओ, भारत बचाओ’ के नारे लगाए.

इसके साथ ही राहुल समेत विपक्ष के नेता आंदोलन स्थल पर पहुंचे और किसानों के बीच मौजूद रहे. हालांकि कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में टीएमसी, बसपा और आप शामिल नहीं हैं. बता दें संसद सत्र के मद्देनजर किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर जंतर-मंतर पर पिछले कुछ दिनों से सांकेतिक ‘संसद’ का आयोजन किए हुए हैं. किसान संगठनों की मांग तीनों कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने की है.

Opposition leaders join farmers at Jantar Mantar, Delhi in their protest against farm laws.

TMC, BSP and AAP are not participating in the Opposition’s protest against farm laws. pic.twitter.com/zpx0UgazCW

