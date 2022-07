विपक्षी नेताओं ने PM मोदी का एडिटेड VIDEO शेयर कर फैलाया झूठ, ट्विटर ने लगाया 'Out of Context' का ठप्पा

नई दिल्लीः निवर्तमान राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के विदाई समारोह का एक छोटा वीडियो क्लिप रविवार को सोशल मीडिया पर चर्चा के केंद्र में रहा. कई विपक्षी दलों के नेताओं ने इस वीडियो क्लिप को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा कि उनका ध्यान राष्ट्रपति की ओर कम और कैमरे की ओर ज्यादा था. विपक्षी नेताओं का कहना था कि राष्ट्रपति कोविंद पीएम मोदी का अभिवादन कर रहे थे और पीएम उनकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे थे.

वीडियो क्लिप शेयर करने वाले विपक्षी नेताओं में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और तेलंगाना राष्ट्रसमिति के नेता वाईएसआर रेड्डी शामिल हैं. इनके अलावा भी कई नेताओं ने यह वीडियो क्लिप शेयर किया था, लेकिन झूठ पकड़े जाने पर डिलीट कर दिया. उपरोक्त तीनों नेताओं के ट्विटर हैंडल पर यह एडिटेड वीडियो क्लिप अब भी मौजूद है. दरसअल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह के दौरान का यह वीडियो पीएम मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की नीयत से जानबूझकर वायरल किया गया.

ऐसा अपमान Very Sorry Sir ये लोग ऐसे ही हैं, आपका कार्यकाल ख़त्म अब आपकी तरफ़ देखेंगे भी नही। pic.twitter.com/xaGIOkuyDM — Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) July 24, 2022

ट्विटर ने इस एडिटेड वीडियो क्लिप को ‘Out of Context’ यानी ‘संदर्भ से बाहर’ के रूप में टैग किया है. संसद टीवी द्वारा प्रसारित पूरे वीडियो में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 23 जुलाई को संसद के सेंट्रल हॉल के अंदर कैमरे का सामना करने से पहले हाथ जोड़कर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिवादन करते देखा जा सकता है. राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो से भी इसकी पुष्टि होती है. राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी की एक-दूसरे को बधाई देते हुए एक तस्वीर भी President Of India के Official ट्विटर हैंडल से शेयर की गई है.

When ‘Photograph’ is more important than the outgoing ‘President’ 📸 @KTRTRS pic.twitter.com/27wQrhe2Gj — YSR (@ysathishreddy) July 23, 2022

इस बीच, सोमवार को अपनी उत्तराधिकारी द्रौपदी मुर्मू के लिए पद छोड़ने जा रहे निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन, 24 जुलाई 2022 की शाम राष्ट्र को संबोधित किया. निवर्तमान राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान समाज के सभी वर्गों से मिले पूर्ण सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया. द्रौपदी मुर्मू, जो 21 जुलाई को विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर भारत की अगली राष्ट्रपति चुनी गईं, 25 जुलाई को संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ लेंगी.

Tags: Social Media Viral, Social Viral, Trending news