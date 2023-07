बेंगलुरु में संयुक्त विपक्ष की बैठक में AAP की भागीदारी पर, कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने कहा, “हम इस बात पर बहुत स्पष्ट हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है. अध्यादेश का रास्ता जो उन्होंने (केंद्र) ने शक्तियों को छीनने के लिए अपनाया है.” इसके अलावा उन्होंने कहा, ‘राज्य सरकार अच्छी स्थिति में नहीं है. आज यह दिल्ली में हो रहा है, कल यह कर्नाटक में हो सकता है. इसलिए, हम केंद्र सरकार के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ हैं.’

#WATCH | On AAP’s participation in the joint opposition meeting in Bengaluru, Karnataka Minister & Congress leader Priyank Kharge says, “We are very clear on what is happening in Delhi. The Ordinance route that they (the Centre) have taken to take away the powers of the State… pic.twitter.com/kMXgivXtD0

