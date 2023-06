पटना. बिहार की राजधानी पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक की नई तारीख आ गई है. पहले 12 जून को प्रस्तावित यह बैठक अब 23 जून को आयोजित की जाएगी. बिहार की सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के प्रमुख ललन सिंह ने बुधवार शाम यह जानकारी दी.

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस बैठक में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सीपीआई महासचिव डी राजा, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी और दीपांकर भट्टाचार्य शामिल होंगे.

