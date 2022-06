दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट, उत्तर भारत में भीषण लू, मानसून अभी दूर: मौसम विभाग

नई दिल्‍ली. दिल्‍ली में तेज धूप, भीषण गर्मी और लू (Heat wave) चलने के कारण सामान्‍य जन-जीवन पर सीधा असर पड़ा है. दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) तो हरियाणा, पंजाब, दिल्‍ली, यूपी, मध्‍यप्रदेश और राजस्‍थान के कुछ हिस्‍सों में भीषण लू चल रही है. यहां तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्‍सियस के बीच बना हुआ है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि आने वाले 4 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रह सकता है. वरिष्ठ वैज्ञानिक आईएमडी आरके जेनामणि ने बताया कि दिल्‍ली में मानसून अभी दूर है. उत्‍तर भारत में लू-लपट को देखते हुए हम लोगों को सावधानी से बाहर निकलने की सलाह देते हैं क्योंकि गर्मी बहुत गंभीर है. उन्‍होंने कहा कि उत्‍तर भारत में भीषण लू जारी रहेगी.

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि पूरे उत्‍तर भारत में गर्मी के कारण कहीं-कहीं धूल भरी आंधी चलने, हल्‍की बूंदाबांदी होने और उमस होने की आशंका है. आरके जेनामणि ने कहा कि देश के अन्‍य हिस्‍सों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है तो कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं.

Delhi | Orange alert in Delhi. Severe heatwave from June 4 in Haryana, Punjab, Delhi, UP & parts of MP, Rajasthan. Temp varying b/w 44°-47°. Shall continue for 4 more days. We advise people to venture out carefully as heat spell very severe: RK Jenamani, senior scientist IMD pic.twitter.com/04YwyVE6F1

