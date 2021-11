Padma Award 2021: पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को मरणोपरांत दिया गया पद्म भूषण पुरस्कार

नई दिल्ली: राष्ट्रपति भवन में आज पद्म पुरस्कार (Padma award 2021) वितरण समारोह आयोजित किया गया. यह कार्यक्रम सुबह से शाम तक चला. इस समारोह में 2020 और 2021 में पद्म पुरस्कारों के लिए चयनित लोगों को सम्मानित किया गया. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( President Ram Nath) ने सुबह 2020 की हस्तियों को पुरस्कार दिए. इसके बाद शाम को 2021 के नामित लोगों को पुरस्कार दिए गए. शाम को पुरस्कार पाने वालों में पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar) का नाम भी शामिल था. उन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया. उनके बेटे उत्पल पर्रिकर को राष्ट्रपति कोविंद ने पद्म भूषण पुरस्कार दिया. इसके अलावा महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) को भी पुरस्कार दिया गया. राष्ट्रपति रामनाथ कोविद ने उन्हें पद्म भूषण अवॉर्ड से सम्मानित किया.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को यहां राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 73 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए जिनमें से कुछ मरणोपरांत भी दिए गए. राष्ट्रपति कार्यालय से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गयी है.

Delhi | Anand Mahindra, the chairman of Mahindra Group, conferred with the Padma Bhushan award by President Ram Nath Kovind pic.twitter.com/CSirzT6H1Y

— ANI (@ANI) November 8, 2021