'मुस्लिमों को कुछ नहीं देती BJP, लेकिन आपने मुझे गलत साबित किया': PM मोदी से बोले पद्म श्री अहमद कादरी, देखें VIDEO

नई दिल्ली. पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित शाह रशीद अहमद क़ादरी ने बुधवार को पुरस्कार प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस शासन के दौरान मुझे यह (पद्म श्री) नहीं मिला. मुझे लगा कि भाजपा सरकार मुझे यह सम्मान नहीं देगी, लेकिन आपने मेरा ख्याल रखकर मुझे गलत साबित कर दिया.’

राष्ट्रपति ने इस वर्ष के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 106 पद्म पुरस्कार दिए जाने को मंजूरी दी थी. बुधवार को कुल 53 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया, जिनमें तीन पद्म विभूषण, पांच पद्म भूषण और 45 पद्म श्री शामिल रहे. अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों को 22 मार्च को पद्म पुरस्कार दिए गए थे.

“During Congress rule, I didn’t get it (Padma Shri). I thought BJP govt will not give it to me but you proved me wrong, ” says Shah Rasheed Ahmed Quadari pic.twitter.com/BKQGMKc10R

उन्होंने आगे कहा, ‘मैंने इस पुरस्कार को पाने के लिए 10 साल तक कोशिश की. जब बीजेपी सरकार आई तो मैंने सोचा था कि मुझे यह पुरस्कार नहीं मिलेगा क्योंकि बीजेपी कभी भी मुसलमानों को कुछ नहीं देती है, लेकिन पीएम मोदी ने मुझे इस पुरस्कार के लिए चुनकर गलत साबित कर दिया.’

इससे पहले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को दिग्गज समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव और मशहूर चिकित्सक दिलीप महालनाबिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया. लेखक सुधा मूर्ति, भौतिक विज्ञानी दीपक धर, उपन्यासकार एस.एल. भैरप्पा और वैदिक विद्वान त्रिदंडी चिन्ना जे. स्वामीजी को भी यहां राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. दीपक धर सांख्यिकीय भौतिकी में अपने लंबे शोध करियर के लिए जाने जाते हैं.

#WATCH | I tried for 10 years to get this award. When BJP govt came, I thought I will not get this award because BJP never gives anything to Muslims, but PM Modi proved me wrong by choosing me for this award: Shah Rasheed Ahmed Quadari, who received Padma Shri award today pic.twitter.com/H3XPTV9xYJ

— ANI (@ANI) April 5, 2023